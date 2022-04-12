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У Києві паркування для авто безкоштовне: якщо вимагають грошей – викликайте поліцію

12 Квітня 2022, 18:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

На період воєнного часу у Києві скасували плату за паркування. Це стосується всіх трьох паркувальних зон столиці.

Про це нагадав мер Києва Віталій Кличко, та заявив, що потрібно остерігатися шахраїв, які бажають незаконно збагатитися в період війни.

– Не вірте та не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування – викликайте поліцію! – додав мер.

І хоча плату за використання стоянки для транспорту скасували, це не стосується правил дорожнього руху, за порушення яких водіям доведеться відповідати за всією суворістю. Кличко закликав не залишати авто у недозволених для цього місцях – це стосується й смуг громадського транспорту.

У Києві працюють евакуатори – вони оперативно прибиратиму машини, які заважають пересуванню громадського транспорту, авто з гуманітарною допомогою, військових та карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, що з 11 квітня у Києві відкрили для водіїв Південний міст – раніше ця переправа використовувалася лише громадським та спецтранспортом. Зміни дозволять зменшити навантаження на інші мости. Також у столиці поступово збільшують кількість доступних маршрутів громадського транспорту.

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Теги
Війна в Україні , Віталій Кличко , Паркування
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