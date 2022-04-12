На період воєнного часу у Києві скасували плату за паркування. Це стосується всіх трьох паркувальних зон столиці.

Про це нагадав мер Києва Віталій Кличко, та заявив, що потрібно остерігатися шахраїв, які бажають незаконно збагатитися в період війни.

– Не вірте та не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування – викликайте поліцію! – додав мер.

І хоча плату за використання стоянки для транспорту скасували, це не стосується правил дорожнього руху, за порушення яких водіям доведеться відповідати за всією суворістю. Кличко закликав не залишати авто у недозволених для цього місцях – це стосується й смуг громадського транспорту.

У Києві працюють евакуатори – вони оперативно прибиратиму машини, які заважають пересуванню громадського транспорту, авто з гуманітарною допомогою, військових та карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, що з 11 квітня у Києві відкрили для водіїв Південний міст – раніше ця переправа використовувалася лише громадським та спецтранспортом. Зміни дозволять зменшити навантаження на інші мости. Також у столиці поступово збільшують кількість доступних маршрутів громадського транспорту.