Мировой авторынок в марте обвалился на 14% — продажи новых легковых и коммерческих авто достигли отметки в 7,207 млн единиц.

Аналитики LMC Automotive составили список регионов с самыми большими продажами.

В марте лидером стал Китай — 2,202 млн авто. Это на 6,6% больше, чем за первый месяц весны 2021 года.

Второе место за Северной Америкой — 1,256 млн проданных авто. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тройку лидеров замыкает Западная Европа — 1,188 млн авто. Показатель на 20,2% ниже прошлогоднего.

Восточная Европа также наблюдает ослабление рынка — 251,6 тыс. проданных авто. Это на 38,3% меньше, чем в марте 2021.

Южная Америка также сильно пострадала — 166,8 тыс. авто со снижением рынка на 21,3%.

В Японии продали 506,7 тыс. авто со снижением показатели до 18,2%, в Канаде — 142,7 тыс. авто, что на 18,3 меньше, чем годом ранее.

За первые три месяца 2022 года, во всем мире продали 19,634 млн авто, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине рынок новых авто в марте сильно обвалился — в 16,5 раза, по сравнению с мартом 2021. Всего за период полномасштабного вторжения России, украинцы купили 546 новых легковушек.