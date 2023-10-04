У МВС повернули можливість онлайн-оплати штрафів за порушення ПДР. Це стосується тих порушень, які були зафіксовані камерами в автоматичному режимі.

Так, у міністерстві нагадали, де можна перевірити наявність адмінпорушень на дорогах. Насамперед це можна зробити на офіційному сайті МВС, у застосунку міністерства на Android або iOS, а також за допомогою спеціального Telegram-бота під назвою Штрафи ПДР – @ShtrafyPDRbot.

Крім можливості оплати, сервіси також зможуть повідомляти водія про статуси порушень і нових постанов. Це дасть змогу своєчасно вносити оплату. Варто зазначити, що оплата протягом 10 днів після отримання постанови надає знижку в 50% від суми штрафу.

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Повернення онлайн-сервісів МВС також допоможуть водіям дізнатися розташування камер автофіксацій на загальних дорогах України.

Нагадаємо, що в Україні діє 215 камер для автоматичної фіксації порушення ПДР. У липні додали 50 нових датчиків і повернули ті, які працювали до повномасштабного вторгнення. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадав, що понад 40% ДТП із загиблими та постраждалими трапляються через перевищення швидкості руху.