З 11 серпня в Україні запрацює ще 50 камер для автофіксації порушень ПДР. Щоправда, не всі вони є новими.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, з 50 датчиків 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення, а от решта 19 систем – нові. Тепер загальна кількість камер по всій Україні становитиме 215.

Так, уперше запускаються в таких містах – Бердичів, Кривий Ріг, Суми, Ужгород, Чернівці, на автотрасі М-30 у Вінницькій області, на автошляху Н-09 і М-08 Закарпатської області, на трасах М-19 і М-30 Тернопільської області та на автошляху Р-62 Чернівецької області.

Старі камери відновили роботу на дорогах Вінниці, Львова, Хмельницького, Сум, Житомирської області, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської та Чернігівської.

– Ще раз нагадаю, що понад 40% ДТП із загиблими та постраждалими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху, – додав Білошицький.

Детальний перелік розташування камер можна побачити на сайті МВС.

Нагадаємо, що транспорту на дорогах стає дедалі більше – українці завезли 18,5 тис. авто з пробігом. Це рекорд за останні 11 місяців і за весь 2023 рік.