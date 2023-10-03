Українці активно купували вживані авто у вересні 2023 року – це стосується і внутрішнього ринку. Перепродажі активно здійснюються навіть в умовах війни – експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, які авто з пробігом найчастіше продають всередині України.

Очікувано, найчастіше продають транспорт, який сам нерідко завозять з пробігом з Європи. Перше місце посідає Volkswagen Passat – було продано 3 123 авто. Друге місце за чеською Skoda Octavia – 2 652 авто. Трійку лідерів замикає компактний Volkswagen Golf – улюбленця багатьох водіїв продавали 2 557 разів.

Примітно, що четверте місце посідає вітчизняний автопром – ЗАЗ/Daewoo Lanos із показником у 2 165 авто. П’ятірку в рейтингу посідає французький Renault Megane – 1 524 авто.

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Експерти зазначили, що перші п’ять місць у рейтингу залишаються незмінними, якщо порівнювати із серпнем 2023 року та вереснем 2022 року. Це означає, що смаки українців щодо авто з пробігом не змінилися.

Якщо скласти рейтинг із продажу вживаних авто за брендами, то лідером виявився Volkswagen з позначкою в 10 794 авто. Друге місце не за іномарками – ВАЗ/Lada з показником у 5 446 авто.

Також активно купувалися і нові авто у вересні – лідером виявився електрокар Volkswagen ID.4, який вироблявся для Китаю.