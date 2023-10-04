В МВД вернули возможность онлайн-оплаты штрафов за нарушения ПДД. Это касается тех нарушений, которые были зафиксированы камерами в автоматическом режиме.

Так, в министерстве напомнили, где можно проверить наличие админнарушений на дорогах. В первую очередь это можно сделать на официальном сайте МВД, в приложении министерства на Android или iOS, а также с помощью специального Telegram-бота под названием Штрафи ПДР — @ShtrafyPDRbot.

Помимо возможности оплаты, сервисы также смогут уведомлять водителя о статусах нарушений и новых постановлениях. Это позволит своевременно вносить оплату. Стоит отметить, что оплата в течение 10 дней после получения постановления предоставляет скидку в 50% от суммы штрафа.

Сейчас смотрят

Возвращение онлайн-сервисов МВД также помогут водителям узнать расположение камер автофиксаций на общих дорогах Украины.

Напомним, что в Украине действует 215 камер для автоматической фиксации нарушения ПДД. В июле добавили 50 новых датчиков и вернули те, которые работали до полномасштабного вторжения. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий напомнил, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются из-за превышения скорости движения.