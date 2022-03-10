У Києві збільшилася кількість ДТП, зокрма й з тяжкими наслідками. У КМДА закликали столичних водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати одне одного на дорозі.

Також в адміністрації нагадали про необхідність пропускати машини швидкої допомоги та транспорт із гуманітарним вантажем.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що Київ працює у штатному режимі – є опалення, вода, електрика та зв’язок. Також після закінчення комендантської години відкрилися аптеки та запрацював громадський транспорт на деяких ділянках.

Для тих, хто хоче перетнути Дніпро, 10 березня працюють Північний та Дарницький міст.

У КМДА закликали не виходити на вулицю без необхідності, а також негайно переміститися в укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Віталій Кличко закликав водіїв не кидати свої автомобілі біля залізничного вокзалу. Транспорт блокує проїзд та заважає евакуації. Так, такі автомобілі перепарковуватимуть на найближчі вулиці або конфіскуватимуть на потреби армії.

Також під час воєнного стану водіям не потрібно змінювати права чи документи на авто. Нинішні документи матимуть чинність навіть після закінчення їх терміну.