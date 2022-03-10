В Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями. В КМДА призвали столичных водителей придерживаться ПДД, скоростного режима и уважать друг друга на дороге.

Также в администрации напомнили о необходимости пропускать машины скорой помощи и транспорт с гуманитарным грузом.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что Киев работает в штатном режиме — есть отопление, вода, электричество и связь. Также по окончанию комендантского часа открылись аптеки и заработал общественный транспорт на некоторых участках.

Для тех, кто хочет пересечь Днепр, 10 марта работают Северный и Дарницкий мост.

В КМДА призвали не выходить на улицу без острой необходимости, а также немедленно переместиться в убежище во время сигнала воздушной тревоги.

Напомним, что Виталий Кличко призвал водителей не бросать свои автомобили возле железнодорожного вокзала. Транспорт блокирует проезд и мешает эвакуации. Так, такие автомобили будут перепарковывать на ближайшие улицы или конфискуют на нужды армии.

Также во время военного положения водителям не нужно менять права или документы на авто. Действующие документы будут иметь силу даже после окончания их срока.