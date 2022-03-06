Під час воєнного стану в Україні у зв’язку з агресією Росії багато водіїв цікавляться, чи варто змінювати права або документи на авто.

КМУ затвердив, що це робити не потрібно. У постанові виконавчої влади № 165 від 28 лютого йдеться, що документи – посвідчення водія, а також свідоцтва про реєстрацію діятимуть на території України навіть після закінчення їх терміну.

Причиною цього є воєнний стан, під час якого у нашій країні призупинився процес надання адміністративних послуг.

Іншими словами, водіям не варто турбуватися про свої документи – після закінчення їх терміну вони матимуть силу.

Проте воєнний стан не дає права водіям порушувати ПДР України – це стосується і паркування біля критично важливих об’єктів інфраструктури. Наприклад – біля залізничного вокзалу у Києві. Мер столиці Віталій Кличко закликав власників транспорту паркуватися так, щоби це не заважало місту функціонувати. Інакше транспорт можуть конфіскувати на військові потреби або перемістити за допомогою евакуаторів на найближчі до вокзалу вулиці.

Також варто дотримуватися правил під час масової евакуації в Україні – бути особливо уважним на дорозі, а також намагатися не створювати небезпечних ситуацій, адже далеко не всі водії сумлінно пересуваються у потоці.