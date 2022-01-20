Європейський комітет із проведення незалежних краш-тестів EuroNCAP назвав 5 найбезпечніших автомобілів 2021 року. У списку є навіть електрокари.

Експерти оцінювали транспорт за кількома критеріями:

Захист дорослих;

Захист дітей;

Безпека для пішоходів;

Пристрої безпеки.

Так, найкращим електрокаром визнали новий Mercedes-Benz EQS в категорії автомобільного бізнес-класу. Йому вдалося перевершити навіть електрокар від Volvo – Polestar 2.

Популярний сегмент великих кросоверів також знайшов свого фаворита – чеський Skoda Enyaq має чудовий захист дітей та дорослих.

Японський автомобіль Nissan Qashqai переміг у категорії компактних кросоверів. Щоправда, він не дуже безпечний для пішоходів — інженерам є над чим попрацювати.

Компактний сімейний автомобіль Skoda Fabia сподобався комітету, але транспорт має істотні недоліки. Автомобіль не надто безпечний для пішоходів, а над електронними помічниками треба попрацювати.

Несподівано лідером у категорії маленьких сімейних авто виявився Toyota Yaris Cross – його оцінки досить усереднені за всіма параметрами. Чудовий автомобіль як для поїздки містом, так і для виїзду на природу.

Зараз ринок авто в Європі продовжує слабшати – у 2021 році кількість проданого транспорту знизилася на 2,4%. Втім, минулого року користувалися популярністю автомобілі Volkswagen, Toyota, Hyundai та Kia. Невдалим 2021 рік виявився для Alfa Romeo, Ford і Mitsubishi – їх позиції на ринку різко знизилися.