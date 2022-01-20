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В Киеве водитель-рекордсмен заплатил за парковку более 22 тыс. грн

20 января 2022, 12:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Парковка
Источник: Depositphotos, КГГА

В 2021 году в Киеве начали заметно чаще пользоваться платными парковками. Средняя длительность пребывания на стоянке — 2,2 часа.

Статистикой поделился заместитель главы КГГА Константин Усов. Так, в 2021 году не обошлось и без рекордсменов — водитель Skoda Fabia Ambiente заплатил за парковку 22 505 грн.

Рекордсменом по количеству штрафов за неправильную парковку стал водитель Volkswagen Golf GTI — 25 постановлений.

За 12 месяцев популярность парковок выросла в 88 раз — пополнение бюджета столицы увеличилось с 35 тыс. до 3,16 млн грн.

Парковка

За весь 2021 год около 62 тыс. столичных водителей заплатили за платные услуги стоянок на сумму в 13 млн грн. Количество парковочных сессий достигло отметки в 184 266.

Штрафовать недобросовестных владельцев авто также начали чаще — бюджет Киева пополнялся втрое быстрее, чем в 2020 году. Водители 106 тыс. авто оплатили свои нарушения на сумму в 40,6 млн штрафов. Инспекторы по парковке выписали более 133 тыс. постановлений.

Парковка

По словам Усова, чтобы оплатить услуги, чаще всего пользовались сервисом Киев цифровой. Осуществить оплату можно также через сервисы Parking UA, Easypay и Приват24.

С увеличением количества парковок растет и количество авто в Украине. Так, в 2021 году наши водители купили рекордное количество подержанного транспорта — на 46% больше, чем в 2020.

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Теги
Київ , Паркування , ПДР , штрафи
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