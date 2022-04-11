У Києві для водіїв знов відкривають Південний міст. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше ця переправа була доступною лише для громадського та спецтранспорту.

Тепер водії у Києві можуть перетинати Дніпро трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним. На додачу до цього, жителі та гості столиці можуть скористатися для переміщення громадським транспортом – місцева влада поступово збільшує кількість доступних маршрутів.

Кличко вкотре нагадав про дотримання ПДР у період війни, попросив бути обережними на дорогах, де розміщені блокпости, а також відмовитися від використання смуги громадського транспорту. До Києва поступово повертаються мешканці, і тепер на дорогах знову з’являться затори. Мер також закликав пропускати карети швидкої допомоги та спецтранспорт.

Нагадаємо, що на дороги України повертаються дорожні знаки та вказівники, які демонтували на тлі повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Це було необхідно для дезорієнтації ворога, а також для підготовки міст у період воєнного стану.

В Україні зменшиться і кількість блокпостів – їх зніматимуть, але у разі потреби оперативно розгортатимуть. Це дозволить прискорити пересування дорогами, що критично важливо в цей неспокійний час.