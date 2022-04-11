В Киеве для водителей снова открывают Южный мост. Об этом заявил мер столицы Виталий Кличко.

Напомним, что раньше эта переправа была доступной только для общественного и спецтранспорта.

Теперь водители в Киеве могут пересекать Днепр по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному. В добавок к этому, жители и гости столицы могут воспользоваться для перемещения общественным транспортом — местные власти постепенно увеличивают количество доступных маршрутов.

Кличко в очередной раз напомнил о соблюдении ПДД в период войны, попросил быть осторожными на дорогах, где размещены блокпосты, а также отказаться от использования полосы общественного транспорта. В Киев постепенно возвращаются жители, и теперь на дорогах снова появятся пробки. Мэр также призвал пропускать кареты скорой помощи и спецтранспорт.

Напомним, что на дороги Украины возвращаются дорожные знаки и указатели, которые демонтировали на фоне полномасштабного вторжения с 24 февраля. Это было необходимо для дезориентации врага, а также для подготовки городов в период военного положения.

В Украине уменьшится и количество блокпостов — их будут снимать, но в случае необходимости оперативно разворачивать. Это позволит ускорить передвижение по дорогам, что критически важно в это неспокойное время.