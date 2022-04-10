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На дороги України повертають демонтовані знаки та вказівники

10 Квітня 2022, 14:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дорожные знаки
Джерело: Depositphotos

В Україні почали встановлювати дорожні знаки, які демонтовані на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

За його словами, у раніше окуповані території поступово повертається життя після їхнього звільнення, і це стосується і дорожнього руху. На автомобільних дорогах знову з’являться знаки, розмітки та вказівні знаки.

Білошицький розповів, що зняття таких знаків у містах, де не було загрози бойових дій, було необхідністю для підготовки оборони. Причиною такого рішення стало воєнний стан по всій країні – кожне місто мало підготуватися до захисту.

Олексій додав, що зміни стосуватимуться і блокпостів та укріплень, у яких зараз немає потреби. Вони будуть зніматися, але в разі потреби оперативно повністю розгортатися.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, влада країни ухвалила рішення демонтажу дорожніх знаків та вказівників. Це було необхідно для ускладнення орієнтування на території військових РФ, адже вони мають поганий зв’язок і не орієнтуються на місцевих вулицях.

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Теги
автодороги , Автомобілісти , Війна в Україні , Дороги України
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