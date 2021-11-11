Сьогодні, 11 листопада, в Оболонському районі Києва перекрили з’їзд з Північного мосту. Незручності триватимуть з 11.00 до 16.00.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що на перетині просп. Героїв Сталінграда і просп. С. Бандери відновлюватимуть покриття після перекладання підземних комунікацій.

Працюватимуть під шляхопроводом у напрямку вулиці Набережно-Рибальської. Під час робіт рух на з’їзді з Північного мосту на просп. Героїв Сталінграда перекриють.

Схема об’їзду: Північний міст – просп. С. Бандери – вул. Йорданська – вул. Приозерна – просп. Героїв Сталінграда.

Раніше стало відомо, що з 2022 року камери автофіксації порушень ПДР почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою.

Зараз у країні працює 236 камер автофіксації КАСКАД, і до кінця року їхня кількість збільшиться до 270. У 2022 році встановлять ще 210 датчиків, а у 2023 – ще 100.

За даними Департаменту патрульної поліції, системи КАСКАД зменшили кількість ДТП на певних ділянках та принесли до бюджету України 500 млн гривень.