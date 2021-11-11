Сегодня, 11 ноября, в Оболонском районе Киева перекрыли съезд с Северного моста. Неудобства продлятся с 11.00 до 16.00.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что на пересечении просп. Героев Сталинграда и просп. Бандеры будут восстанавливать покрытие после переложения подземных коммуникаций.

Будут работать под путепроводом в направлении улицы Набережно-Рыбальской. В ходе работы движение на съезде с Северного моста на просп. Героев Сталинграда перекроют.

Схема объезда: Северный мост – просп. С. Бандеры – ул. Иорданская – ул. Приозерная – просп. Героев Сталинграда.

Ранее стало известно, что с 2022 года камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе.

Сейчас в стране работает 236 камер автофиксации КАСКАД, и к концу года их количество увеличится до 270. В 2022 году будет установлено еще 210 датчиков, а в 2023 – еще 100.

По данным Департамента патрульной полиции, системы КАСКАД уменьшили количество ДТП на определенных участках и принесли в бюджет Украины 500 млн. гривен.