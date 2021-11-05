З 2022 року камери автофіксації порушень ПДР почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою. Також системи КАСКАД зменшили кількість ДТП на певних ділянках та принесли до бюджету України 500 млн гривень. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Олексія, використання камер зменшило кількість ДТП на дорогах. Наприклад, на дільницях із системами КАСКАД кількість аварій із загиблими чи травмованими зменшилася на 65%, якщо порівнювати з 2020 роком.

Проте статистика патрульної поліції свідчить про загальне збільшення ДТП на дорогах України – за 2021 рік цей показник збільшився на 15%, якщо порівнювати з минулим.

Відомо, що зараз у країні працює 236 камер автофіксації КАСКАД, і до кінця року їхня кількість збільшиться до 270. У 2022 році встановлять ще 210 датчиків, а у 2023 – ще 100.

Камери зможуть фіксувати не лише порушення швидкісного режиму, а й проїзд на червоний сигнал світлофора, виїзд на зустрічну смугу, а також зупинку на смузі громадського транспорту. Тестування нових функцій розпочнеться вже 2022 року.

Також Олексій розповів про ефективність цієї системи — з 1 червня 2020 року за допомогою камер було виписано понад 3 млн постанов. У грошовому еквіваленті порушники ПДР сплатили штрафів на 0,5 млрд гривень.