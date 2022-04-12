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В Киеве парковка для авто бесплатная: если требуют денег — вызывайте полицию

12 апреля 2022, 18:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

На период военного времени в Киеве отменили плату за парковку. Это касается всех трех парковочных зон столицы.

Об этом напомнил мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что нужно остерегаться мошенников, желающих незаконно обогатиться в период войны.

— Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией! Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию! — добавил мэр.

И хотя плату за использования стоянки для транспорта отменили, это не касается правил дорожного движения, за нарушение которых водителям придется отвечать по всей строгости. Кличко призвал не оставлять авто в неразрешенных для этого местах — это касается и полос общественного транспорта.

В Киеве работают эвакуаторы — они будут оперативно убирать машины, которые мешают передвижению общественного транспорта, авто с гуманитарной помощью, военных и карет скорой помощи.

Напомним, что с 11 апреля в Киеве открыли для водителей Южный мост — раньше эта переправа использовалась только общественным и спецтранспортом. Изменения позволят снизить нагрузку на остальные мосты. Также в столице постепенно увеличивают количество доступных маршрутов общественного транспорта.

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Теги
Війна в Україні , Виталий Кличко , Паркування
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