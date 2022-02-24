У Києві евакуатори допомагають водіям справлятися із заторами

Інспекція з паркування Києва перейшла в режим допомоги водіям. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За заявою нардепа, зараз на території столиці не штрафують водіїв за порушення правил дорожнього руху та не евакуюють авто на штрафмайданчики. Відомо, що наразі евакуатори використовуються для переміщення авто, якщо транспорт блокує критично важливі інфраструктурні об’єкти – автомагістралі, під’їзди до лікарень.

– Прохання до водіїв – бути дуже уважними на дорогах, не кидати автомобілі на проїжджих частинах та вздовж них та ставитися з розумінням до ситуації на дорогах міста, – заявив Усов.

Він додав, що мерія продовжує свою роботу, навіть у погані часи.

Відомо, що з самого ранку жителі Києва зіштовхнулися із величезними заторами. Йдеться про автомобільні дороги, які ведуть на Південь та Захід України. Самі затори утворилися ще з 6-ї ранку, коли жителі столиці почули вибухи.

Так, проблеми з пересуванням спостерігаються на наступних автошляхах – Е40 (Житомирська траса), Т1012, Р04, Е95 (Одеська траса), Н01, Е373.

У соцмережах користувачі повідомляють, що на місцевих заправках утворилися величезні черги.