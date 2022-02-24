В Киеве эвакуаторы помогают водителям справляться с пробками

Инспекция по парковке Киева перешла в режим помощи водителям. Об этом заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.

По заявлению нардепа, сейчас на территории столицы не штрафуют водителей за нарушения ПДД и не эвакуируют авто на штрафплощадки. Известно, что сейчас эвакуаторы используются для перемещения авто, если транспорт блокирует критически важные инфраструктурные объекты — автомагистрали, подъезды к больницам.

— Просьба к водителям – быть очень внимательными на дорогах, не бросать автомобили на проезжих частях и вдоль них и относиться с пониманием к ситуации на дорогах города, — заявил Усов.

Он добавил, что мерия продолжает свою работу, даже в плохие времена.

Известно, что с самого утра жители Киева столкнулись с огромными пробками. Речь идет об автомобильных дорогах, которые ведут на Юг и Запад Украины. Сами пробки образовались еще с 6 утра, когда жители столицы услышали взрывы.

Так, проблемы с передвижением наблюдается на следующих автодорогах — Е40 (Житомирская трасса), Т1012, Р04, Е95 (Одесская трасса), Н01, Е373.

В соцсетях пользователи сообщают, что на местных заправках образовались огромные очереди.