У квітні українці купили рекордну кількість імпортних вживаних авто. За середину весни завезли близько 15,3 тис. авто, що на 8 % більше, ніж у березні.

Більшість моделей з великого списку завезених авто мають бензиновий двигун – таких 45%. Друге місце за дизельними версіями – 36%. Трійку лідерів замикають електрокари – 11%. За ними йдуть версії з ГБО – 5%, і на останньому місці гібриди – лише 3%.

Середній вік ввезеного авто з пробігом становить 11 років.

Найпопулярнішою моделлю авто у квітні 2023 року стала Renault Megane – 1 273 авто. Друге місце за компактним і надійним Volkswagen Golf – 1 180 реєстрацій. Трійку лідерів замикає чеська Skoda Octavia – 794 реєстрацій.

Четверте місце за універсальним Volkswagen Passat із показником у 694 авто, а п’ятірку лідерів замикає американський Ford Focus із 377 реєстраціями.

У топі також є й електрокар – на шостому місці опинився Nissan Leaf з 366 авто. Сьоме місце посідає кросовер Nissan Qashqai з позначкою в 337 авто. Восьме місце за компактвеном Volkswagen Touran – 320 авто, а дев’яте – чеська Skoda Fabia – 277 реєстрацій. Замикає рейтинг Audi A4 – 270 авто.

Загалом, за 2023 рік зріс середній вік авто в Україні. Тепер цей показник становить 23,2 року. У 2022 році число було нижчим. Втім, ситуацію рятують електрокари – середній вік цих авт становить трохи більше 6 років.