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Купівля-продаж у Дії та реєстрація авто в салоні: на водіїв чекають великі зміни

2 Травня 2023, 13:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

У Дії скоро з’явиться ще одна корисна функція для водіїв – можливість купівлі та продажу авто. Також зареєструвати авто можна буде в салоні, а придбати номерні знаки – онлайн.

Новинка анонсована на вересень 2023 року, і в МВС розкрили подробиці ідеї.

Так, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що весь процес купівлі-продажу транспорту планується перевести в цифровий формат. Серед цікавого – скасування обов’язкової технічної експертизи.

– Будуть потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Без експертизи людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі. Сама технічна експертиза залишиться тільки під час першої реєстрації автомобіля і за бажанням покупця, якщо він захоче упевнитися в належному стані транспорту, – розповів Клименко.

Крім оновлень через Дію, очікуються й інші спрощення для власників авто. Наприклад, уже в червні зареєструвати новий транспорт можна буде прямо в салоні, без необхідності звернення до сервісного центру. Покупець одразу отримує техпаспорт і номерний знак.

Також на дорогах не буде більше транзитних номерів – за заявою Клименка, їх видавали щороку 1,5 млн.

Уже в серпні з’явиться можливість купити номери онлайн. Для цього можна буде перевірити їхню наявність і забронювати потрібний на 10 діб із подальшим придбанням.

Нагадаємо, що 29 квітня в Україні заборонено використання літер Z і V у номерних знаках. Усе через повномасштабне вторгнення, з яким можуть асоціюватися ці символи.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Автомобілісти авторинок Дія МВС
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