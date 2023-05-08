В апреле в Украину завезли рекордное количество подержанных авто: самые популярные модели

В апреле украинцы купили рекордное количество импортных подержанных авто. За средину весны завезли около 15,3 тыс. авто, что на 8 % больше, чем в марте.

Большинство моделей из обширного списка завезенных авто имеют бензиновый двигатель — таких 45%. Второе место за дизельными версиями — 36%. Тройку лидеров замыкают электрокары — 11%. За ними идут версии с ГБО — 5%, и на последнем месте гибриды — всего 3%.

Средний возраст ввезенного авто с пробегом составляет 11 лет.

Самой популярной моделью авто в апреле 2023 стала Renault Megane — 1 273 авто. Второе место за компактным и надежным Volkswagen Golf – 1 180 регистраций. Тройку лидеров замыкает чешская Skoda Octavia — 794 регистраций.

Четвертое место за универсальным Volkswagen Passat с показателем в 694 авто, а пятерку лидеров замыкает американский Ford Focus с 377 регистрациями.

В топе также есть и электрокар — на шестом месте оказался Nissan Leaf с 366 авто. Седьмое место занимает кроссовер Nissan Qashqai с отметкой в 337 авто. Восьмое место за компактвэном Volkswagen Touran — 320 авто, а девятое — чешская Skoda Fabia — 277 регистраций. Замыкает рейтинг Audi A4 — 270 авто.

В целом, за 2023 год возрос средний возраст авто в Украине. Теперь этот показатель составляет 23,2 года. В 2022 году число было ниже. Впрочем, ситуацию спасают электрокары — средний возраст этих авт составляет чуть больше 6 лет.