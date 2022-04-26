У Білій Церкві правоохоронці конфіскували легковик за порушення нещодавно введених правил. Так, у цьому місті з 26 квітня заборонили пересування транспорту з прямострумом, або просто з гучними вихлопними системами.

Тепер транспорт вирушив на штрафмайданчик – про це заявила патрульна поліція Білої Церкви та опублікувала відео із конфіскуванням.

– Один правопорушник вирішив знехтувати змінами закону. Крім того, водій виставив на своєму обліковому записі в одній із популярних соціальних мереж відео, де поблизу батальйону патрульної поліції міста він демонструє гучність свого автомобіля, – заявили в поліції міста.

Відео з лихацтвом водія виклав голова Білоцерківської міської ради Геннадій Дикий.

– Хоробрий хлопчина. Правда у воєнний час така хоробрість швидко вгамовується. БМП на фронті газує потужніше, і хлопець матиме шанс це перевірити особисто. В армії потрібні такі безстрашні відчайдушні… для перевиховання. – Заявив Дикий.

Зміни в Білій Церкві про заборону використання гучних машин та іншого колісного транспорту почали діяти з 26 квітня до кінця воєнного стану. Гучні автомобілі та транспорт агресивних водіїв планує конфіскувати поліція, після чого відправляти на штрафмайданчик. Як мінімум один водій переконався у серйозності наслідків порушення закону.