В Белой Церкви правоохранители конфисковали легковушку за нарушение недавно введенных правил. Так, в этом городе с 26 апреля запретили передвижение транспорта с прямотоком, или же просто с громкими выхлопными системами.

Теперь транспорт отправился на штрафплощадку — об этом заявила патрульная полиция Белой Церкви и опубликовала видео с конфискованием.

— Один правонарушитель решил пренебречь изменениями в законе. Кроме того, водитель выставил на своем аккаунте в одной из популярных социальных сетей видео, где вблизи батальона патрульной полиции города он демонстрирует громкость своего автомобиля, — заявили в полиции города.

Видео с лихачеством водителя выложил глава Белоцерковского городского совета Геннадий Дикий.

— Храбрый паренек. Правда в военное время такая храбрость быстро унимается. БМП на фронте газует мощнее, и у парня будет шанс это проверить лично. В армии как раз нужны такие бесстрашные отчаянные… для перевоспитания. — заявил Дикий.

Изменения в Белой Церкви о запрете на использование громких машин и другого колесного транспорта начали действовать с 26 апреля и до конца военного положения. Громкие автомобили и транспорт агрессивных водителей планирует конфисковать полиция, после чего отправлять на штрафплощадку. Как минимум один водитель убедился в серьезности последствий нарушения закона.