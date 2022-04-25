У Білій Церкві заборонять гучні авто та мотоцикли. Такий транспорт можуть відправити на штрафмайданчик. Таке рішення ухвалила Білоцерківська міська рада.

Зміни у законі діятимуть з 26 квітня у період воєнного стану в Україні. Зміни стосується всіх транспортних засобів, які мають шумну вихлопну систему – прямоструми, а також компоненти без шумоглушників.

– Заборонити з 26 квітня 2022 року до припинення дії на території України особливого періоду – воєнного стану на території Білоцерківської міської територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямструм, та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі – повідомляється у рішенні місцевої громади.

Гучні автомобілі та транспорт агресивних водіїв планує конфіскувати поліція, після чого відправляти на штрафмайданчик.

Аналогічні правила працюють і в Дніпрі – там також не люблять гучні авто, особливо у період війни, коли раптові звуки з вулиць можуть лякати мешканців міста.

Для тих, хто тільки хоче стати водієм, сервісні центри МВС відновили складання практичного іспиту на категорію B. Тепер можна повноцінно скласти практику та теорію, після чого отримати посвідчення та сісти за кермо. Записатися на здачу можна за допомогою звернення до потрібного СЦ МВС.