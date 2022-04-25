У Дніпрі запровадили нові обмеження для водіїв. Тепер у місті заборонено авто з гучною вихлопною системою, а також із прямострумом.

Про зміни заявили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради.

Прямострум – це глушник для транспортного засобу, який не має перегородок для поглинання шуму. Він використовується для викиду відпрацьованих газів. Подібні модифікації часто використовуються для підвищення потужності авто, хоч і звук від пересування авто значно зростає.

За підсумками засідання, у Дніпрі заборонили авто з прямострумом та іншими вихлопними системами, у яких відсутня система поглинання звуку.

Наразі поліція може конфіскувати такі авто, а також інший транспорт, якщо водій поводиться агресивно на дорозі. Після цього машини будуть відправлені на штрафмайданчик.

Зміни діють на період воєнного стану.

Для тих, хто тільки хоче сісти за кермо, в Україні запровадили нульове розмитнення. На тлі змін водії почали масово завозити транспорт, утворюючи величезні черги на кордоні України. Мінінфраструктури запровадило обмеження для ввезення авто – зробити це можна лише через окремі КПП.