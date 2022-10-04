В Україні ринок авто поступово відроджується після весняної та літньої кризи. Наші водії почали активніше продавати та купувати транспорт, і це стосується вторинного ринку. Нехай і платоспроможність українців знизилася, це не означає, що автомобілі не продаються на території країни.

Які вживані авто на автоматі можна купити до $3 тис. – далі в матеріалі.

1. Smart City

Зараз дивляться

Компактні міські автомобілі моделі City нехай і не найновіші на ринку, але під цінник $3 тис. у прийнятному стані вони потрапляють. Нехай він і двомісний, але коробка на вибір є автомат, а його витрата по місту приємно здивує в умовах високих цін на бензин.

2. Ford Focus

Американські компактні автомобілі завозилися із США за низькими цінами. Нехай і не найновіші моделі, але з цінником $3 тис. можна знайти на нашому ринку моделі без іржі на кузові. На відміну від Smart, у цьому випадку є місце для багажу.

3. Daweeo Matiz

Ще один міський автомобіль – улюбленець новачків та тих, хто хоче невибагливий автомобіль не за всі гроші світу. На вторинному ринку є безліч моделей, різних років випуску та станів.

4. Chevrolet Aveo

На відміну від решти авто зі списку, цей автомобіль вважається субкомпактним. П’ятидверний транспорт розрахований на чотирьох пасажирів, місця для багажу вистачить для всіх. В Україні таких авто продається величезна кількість, навіть за умов війни. Якщо пощастить – модель у хорошому стані можна знайти за цінником від $2,5 тис.

5. Chery QQ

Китайський аналог Daweeo Matiz. Нічим особливо не відрізняється від конкурента і також продається до $3 тис. з автоматичною КПП.

Для тих, хто хоче екологічно чистий автомобіль, доведеться трохи розщедритися. Приміром, придбати електрокар у Німеччині за ціною до €10 тис. – цілком непогана ідея. Нехай у продажу будуть не нові моделі, але через тисячі кілометрів економія на паливі дасть про себе знати.