В Украине рынок авто постепенно возрождается после весеннего и летнего кризиса. Наши водители начали активнее продавать и покупать транспорт, и это касается вторичного рынка. Пусть и платежеспособность украинцев снизилась, это не значит, что авто не продаются на территории страны.

Какие подержанные авто на автомате можно купить до $3 тыс. — далее в материале.

Smart City

Компактные городские автомобили модели City пусть и не самые новые на рынке, но под ценник в $3 тыс. в приемлемом состоянии они попадают. Пусть он и двухместный, но зато коробка на выбор есть автомат, а его расход по городу приятно удивит в условиях высоких цен на бензин.

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Ford Focus

Американские компактные автомобили завозились из США по низким ценам. Пусть и не самые новые модели, но с ценником в $3 тыс. можно найти на нашем рынке модели без ржавчины на кузове. В отличие от Smart, в этом случае есть место для багажа.

Daewoo Matiz

Еще один городской автомобиль — любимец новичков и тех, кто хочет неприхотливый автомобиль не за все деньги мира. На вторичном рынке есть множество моделей, разных годов выпуска и состояний.

Chevrolet Aveo

В отличие от остальных авто из списка, этот автомобиль считается субкомпактным. Пятидверный транспорт рассчитан на четырех пассажиров, а места для багажа хватит для всех. В Украине таких авто продается огромное количество, даже в условиях войны. Если повезет — модель в хорошем состоянии можно найти по ценнику от $2,5 тыс.

Chery QQ

Китайский аналог Daweeo Matiz. Ничем особо не отличается от конкурента, и также продается до $3 тыс. с автоматической КПП.

Для тех, кто хочет экологически чистый автомобиль, придется немного раскошелиться. К примеру, купить электрокар в Германии по цене до €10 тыс. — вполне неплохая идея. Пусть в продаже будут не самые новые модели, но спустя тысячи километров экономия на топливе даст о себе знать.