Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Торг у капота: какие подержанные авто на автомате можно купить в Украине до $3 тыс.

4 октября 2022, 15:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украине рынок авто постепенно возрождается после весеннего и летнего кризиса. Наши водители начали активнее продавать и покупать транспорт, и это касается вторичного рынка. Пусть и платежеспособность украинцев снизилась, это не значит, что авто не продаются на территории страны.

Какие подержанные авто на автомате можно купить до $3 тыс. — далее в материале.

  1. Smart City

Компактные городские автомобили модели City пусть и не самые новые на рынке, но под ценник в $3 тыс. в приемлемом состоянии они попадают. Пусть он и двухместный, но зато коробка на выбор есть автомат, а его расход по городу приятно удивит в условиях высоких цен на бензин.

Сейчас смотрят
  1. Ford Focus

Американские компактные автомобили завозились из США по низким ценам. Пусть и не самые новые модели, но с ценником в $3 тыс. можно найти на нашем рынке модели без ржавчины на кузове. В отличие от Smart, в этом случае есть место для багажа.

  1. Daewoo Matiz

Еще один городской автомобиль — любимец новичков и тех, кто хочет неприхотливый автомобиль не за все деньги мира. На вторичном рынке есть множество моделей, разных годов выпуска и состояний. 

  1. Chevrolet Aveo

В отличие от остальных авто из списка, этот автомобиль считается субкомпактным. Пятидверный транспорт рассчитан на четырех пассажиров, а места для багажа хватит для всех. В Украине таких авто продается огромное количество, даже в условиях войны. Если повезет — модель в хорошем состоянии можно найти по ценнику от $2,5 тыс.

  1. Chery QQ

Китайский аналог Daweeo Matiz. Ничем особо не отличается от конкурента, и также продается до $3 тыс. с автоматической КПП.

Для тех, кто хочет экологически чистый автомобиль, придется немного раскошелиться. К примеру, купить электрокар в Германии по цене до €10 тыс. — вполне неплохая идея. Пусть в продаже будут не самые новые модели, но спустя тысячи километров экономия на топливе даст о себе знать.

Читайте также:
Штраф за червоні поворотники в автоВечные авто с пробегом: что и за сколько можно купить в Украине

Теги
Импорт авто Автомобилисты авторинок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь