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Не гірше за бензинові: які електрокари можна придбати в Німеччині до €10 тис.

3 Жовтня 2022, 14:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Электрокар
Джерело: Depositphotos

Електрокари продовжують витісняти дизельних та бензинових конкурентів – це стосується і вторинного ринку авто. Країни все лояльніше ставляться до екологічно чистого транспорту, і найближчими роками фанати авто з ДВЗ доплачуватимуть за забруднення атмосфери. Українці також дедалі більше дивляться на електротранспорт, і найдешевше пригнати автомобіль із сусідніх країн.

Які електрокари можна придбати у Німеччині до €10 тис. – далі у матеріалі.

Дані сайту Ooyyo показали, які бюджетні електрокари зараз активно продаються у Німеччині.

Зараз дивляться

1. Renault Zoe

Бюджетний електромобіль французької компанії підкорив своєю доступністю та характеристиками. Наприклад, уживаний Renault Zoe 2021 року з пробігом 6,5 тис. км можна придбати за €9 950.

Raneult Zoe

2. Nissan Leaf

Вічна класика, і представлення не потребує. Автомобіль роками використовується службами таксі та тими, хто любить доступні електрокари. У Німеччині модель 2013 року з пробігом 67 тис. км можна придбати за $8 тис. – пропозиція точно зацікавить тих, хто знає, чого чекати від авто.

Nissan Leaf

3. Renault Kangoo Z.E.

Чудовий варіант для тих, хто, крім поїздок у магазин, використовує авто та для транспортування габаритних речей, що актуально і в умовах війни. У Німеччині продається модель 2012 року з пробігом в 124 тис. км за ціною €6 990. І хоча транспорт вимагає невеликого косметичного ремонту, автомобіль все ж вважається дуже доступним.

Renault Kangoo

4. Renault Twizy 

Для тих, хто не виїжджає за межі міста та цінує в речах компактність, чудово підійде одномісний Renault Twizy. Це один із найпопулярніших авто на ринку вживаних електрокарів. Модель 2018 року з потужністю 8 кВ (11 к.с.) та пробігом 17 тис. км продається за €7 950.

Renault Twizy

5. Peugeot Ion

Компактний автомобіль від французького Peugeot також підійде для пересування в умовах міста, а також недалеких поїздок на природу. Уживана модель 2016 року з пробігом у 50 тис. км продається за ціною €9 950. Гарний цінник за доступний, але екологічно чистий транспорт.

Peugeot Ion

І хоча за електрокарами майбутнє, зараз мільйони українських водіїв користуються транспортом із ДВС. Які вічні авто з пробігом можна придбати в Україні, можна дізнатись на Фактах ICTV.

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