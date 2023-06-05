Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Авто

Топова Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на Нюрбургринзі: перевершила навіть Porsche

5 Червня 2023, 15:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Нова Tesla встановила рекорд із проходження знаменитої гоночної траси Нюрбургринг. Для цього використовувалася модифікація топової Model S.

Досягненням похвалилися в офіційному акаунті Tesla в Twitter.

Відомо, що новий рекорд Нюрбургрингу становить 7 хвилин 25 секунд – це на 8 секунд швидше, ніж електрокар Taycan Turbo S, який тримав рекорд останній рік.

Новий час було встановлено автомобілем Model S Plaid з пакетом Track, який тестували на трасі.

Примітно, що Taycan Turbo S і Model S Plaid – серійні автомобілі. Спочатку рекорд був у авто від Tesla, а потім лідерство забрав Porsche. Тепер пакет модифікацій Track дозволив електрокару від компанії Ілона Маска забрати першість.

Останнім часом очільник компанії дражнить фанатів не тільки оновленими моделями вже наявних авто – наприкінці весни Маск показав електропікап Tesla Cybertruck із лопатами на борту. До авто прикріпили каркас, який кріпиться до даху. Раніше мільярдер повідомляв, що виробництво авто розпочнеться не раніше 2024 року.

Читайте також:
TeslaПрототип Tesla Cybertruck зі сталевими колесами помітили на дорогах

Теги
Tesla Автомобілісти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь