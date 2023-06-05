Топова Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на Нюрбургринзі: перевершила навіть Porsche

Нова Tesla встановила рекорд із проходження знаменитої гоночної траси Нюрбургринг. Для цього використовувалася модифікація топової Model S.

Досягненням похвалилися в офіційному акаунті Tesla в Twitter.

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring ???? pic.twitter.com/jrUCkt95jw — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

Відомо, що новий рекорд Нюрбургрингу становить 7 хвилин 25 секунд – це на 8 секунд швидше, ніж електрокар Taycan Turbo S, який тримав рекорд останній рік.

Новий час було встановлено автомобілем Model S Plaid з пакетом Track, який тестували на трасі.

Примітно, що Taycan Turbo S і Model S Plaid – серійні автомобілі. Спочатку рекорд був у авто від Tesla, а потім лідерство забрав Porsche. Тепер пакет модифікацій Track дозволив електрокару від компанії Ілона Маска забрати першість.

Останнім часом очільник компанії дражнить фанатів не тільки оновленими моделями вже наявних авто – наприкінці весни Маск показав електропікап Tesla Cybertruck із лопатами на борту. До авто прикріпили каркас, який кріпиться до даху. Раніше мільярдер повідомляв, що виробництво авто розпочнеться не раніше 2024 року.