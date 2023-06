Топовая Tesla Model S Plaid установила новый рекорд на Нюрбургринге: превзошла даже Porsche

Новая Tesla установила рекорд по прохождению знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг. Для этого использовалась модификация топовой Model S.

Достижением похвастались в официальном аккаунте Tesla в Twitter.

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring ???? pic.twitter.com/jrUCkt95jw

— Tesla (@Tesla) June 3, 2023