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Топовая Tesla Model S Plaid установила новый рекорд на Нюрбургринге: превзошла даже Porsche

5 июня 2023, 15:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Новая Tesla установила рекорд по прохождению знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг. Для этого использовалась модификация топовой Model S.

Достижением похвастались в официальном аккаунте Tesla в Twitter.

Новое время было установлено автомобилем Model S Plaid с пакетом Track, который тестировали на трассе.

Известно, что новый рекорд Нюрбургринга составляет 7 минут 25 секунд — это на 8 секунд быстрее, чем электрокар Taycan Turbo S, который держал рекорд последний год.

Примечательно, что Taycan Turbo S и Model S Plaid — серийные автомобили. Сначала рекорд был у авто от Tesla, а затем лидерство забрал Porsche. Теперь пакет модификаций Track позволил электрокару от компании Илона Маска забрать первенство.

В последнее время глава компании дразнит фанатов не только обновленными моделями уже существующих авто — в конце весны Маск показал электропикап Tesla Cybertruck с лопатами на борту. К авто прикрепили каркас, который крепится к крыше. Ранее миллиардер сообщал, что производство авто начнется не раньше 2024 года.

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