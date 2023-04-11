На дорогах США побачили новий прототип довгоочікуваного Tesla Cybertruck. Автомобіль показали з новими колесами, що викликало багато запитань у фанатів.

Електричний пікап помітили вкотре на вулицях Каліфорнії, де Tesla створила цілий парк для тестування прототипів своїх авто. Зазвичай машини тестують вже перед початком виробництва – Маск хоч і неодноразово переносив збірку, але нещодавно заявив, що збирати пікап почнуть не раніше 2024 року.

Так, новий прототип отримав сталеві диски – вони виглядають дуже простими і точно не химерними. Також Tesla Cybertruck отримав купу вимірювальних приладів – схоже, вони використовуються для тестування підвіски і поведінки авто на дорозі з нерівностями.

Відомо, що подібна апаратура вимірює пляму контакту колеса з дорожнім покриттям, а також сили, які на це впливають.

Нагадаємо, що раніше Маск розкрив подробиці виробництва Tesla Cybertruck – автомобіль збиратимуть на заводі компанії в Техасі. Мільярдер додав, що вже ходив виробничими лініями на фабриці, і додав, що Cybertruck буде автомобілем майбутнього.