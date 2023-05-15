Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Авто

Две лопаты и каркас: Илон Маск показал обновленный Tesla Cybertruck

15 мая 2023, 16:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Cybertruck

Илон Маск показал обновленный электропикап Tesla Cybertruck с лопатами на борту. Миллиардер продемонстрировал новый прототип на церемонии начала создания нового завода Tesla.

Так, от крыши и до конца багажника на новом Cybertruck можно заметить каркасную конструкцию. Сбоку на ней закреплены две лопаты, а позади — два флага.

Примечательно, что верхушка каркаса сделана горизонтальной — в теории, она может пригодиться для перевозки крупногабаритного груза, который не влезает в основной отсек багажника.

Пока неясно, будет ли такая конструкция продаваться для будущих пикапов — на этот вопрос не смог ответить даже старший вице-президент Tesla по силовым агрегатам и энергетике Дрю Бэглино. Он отметил, что в компании работают над серией аксессуаров для будущего транспорта, чтобы больше раскрыть его потенциал. 

В отличие от внедорожников, пикапы можно всячески модернизировать, исходя из потребностей и пожеланий.

Еще в апреле в США увидели на дорогах прототип Tesla Cybertruck. Автомобиль показали с новыми колесами и датчиками, которые мониторят работу подвески транспорта. Сам Маск заявлял, что собирать этот долгожданный пикап начнут не раньше 2024 года, и до этого переносил производство множество раз.

Читайте также:
Илон МаскНа фоне кризиса между США и Китаем: Илон Маск планирует остановить производство Tesla в Шанхае

Теги
Tesla Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь