Илон Маск показал обновленный электропикап Tesla Cybertruck с лопатами на борту. Миллиардер продемонстрировал новый прототип на церемонии начала создания нового завода Tesla.

Так, от крыши и до конца багажника на новом Cybertruck можно заметить каркасную конструкцию. Сбоку на ней закреплены две лопаты, а позади — два флага.

Примечательно, что верхушка каркаса сделана горизонтальной — в теории, она может пригодиться для перевозки крупногабаритного груза, который не влезает в основной отсек багажника.

Пока неясно, будет ли такая конструкция продаваться для будущих пикапов — на этот вопрос не смог ответить даже старший вице-президент Tesla по силовым агрегатам и энергетике Дрю Бэглино. Он отметил, что в компании работают над серией аксессуаров для будущего транспорта, чтобы больше раскрыть его потенциал.

В отличие от внедорожников, пикапы можно всячески модернизировать, исходя из потребностей и пожеланий.

Еще в апреле в США увидели на дорогах прототип Tesla Cybertruck. Автомобиль показали с новыми колесами и датчиками, которые мониторят работу подвески транспорта. Сам Маск заявлял, что собирать этот долгожданный пикап начнут не раньше 2024 года, и до этого переносил производство множество раз.