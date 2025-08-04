На тест-драйві у нас побував кросовер Opel Mokka, який зазнав хоча й не радикальних, проте доволі суттєвих змін під час чергового оновлення.

Нумо дізнаватися, що нового в дизайні, салоні та скільки коштує Opel Mokka в Україні.

Дизайн Opel Mokka

Opel Mokka зберіг свій силует, а зовнішні зміни зводяться до оновленої оптики попереду та позаду, яка отримала фірмові три смужки у своєму малюнку.

Зараз дивляться

Також дещо змінився передній бампер, з якого прибрали протитуманки та трохи переграли дизайн нижньої частини.

Також помітно менше стало хрому, який повністю замінили на чорний глянець за винятком колісних дисків.

Словом, Opel Mokka зовні оновився досить точково і можна сказати, що мінімально.

Втім, справедливості заради скажу, що, як на мене, то й дорестайлінгова модель має цілком сучасний вигляд, тому й цих змін цілком достатньо.

Opel Mokka – яскравий, сучасний та молодіжний формат кросовера, який притягуватиме погляди, особливо в такому смарагдовому кольорі, як тестове авто.

Салон Opel Mokka

А от зміни в інтер’єрі більш помітні, адже головне оновлення – 10-дюймовий цифровий кластер панелі приладів і такого ж розміру дисплей мультимедійної системи.

Обидва монітори видають непогану картинку з сучасною графікою та працюють адекватно й без нюансів. Є бездротовий Apple CarPlay та Android Auto, а також індукційна зарядка для смартфона.

В оновленому Opel Mokka вирішили трохи позбутися чорного глянцю, додали сірого матового пластику та трохи видозмінили дизайн центральної консолі.

Також замінили кермо, яке, на мою думку, за дизайном перегукується з моделями Opel 2007-2016 років. Втім, нове кермо Opel Mokka має стильний вигляд, і особисто мені подобається більше, ніж попереднє.

Передні сидіння зручні настільки, що 900 км за день минули, якщо й не безслідно, то доволі комфортно та без надмірної втоми. А все тому, що сидіння Opel Mokka сертифіковані німецькою асоціацією здорової спини, а вони щось та й тямлять у цій справі.

Також додам, що для сидіння водія передбачена ще й функція масажу, який хоч і доволі простий, проте в далекій дорозі згодиться.

Попереду місця достатньо, так, тут без надлишку, проте простору для водія та пасажиру достатньо.

Позаду все ще більш компактно та в далеку поїздку краще там розміститися вдвох.

Є порти для зарядки смартфонів, проте немає підлокітника та інших принад. Словом, тут все просто, компактно та в міру комфортно.

Багажник у Opel Mokka має об’єм 350 л, чого достатньо, як виявилося, не тільки для поїздок в магазин, а й для невеличкої сімейної відпустки.

Звісно, що все залежить від апетитів, проте три середні валізи та кілька пакунків ми вмістили, не знімаючи полички- обмежувача. Тож тут з простором все окей, як на мене.

Як їде Opel Mokka

Тут без змін, адже Opel Mokka пропонується в Україні з бензиновим, трициліндровим турбомотором об’ємом 1,2 л (130 к.с./230 Нм), який працює у парі з 8-АКПП виробництва Aisin.

Цієї пари цілком достатньо для міста та й, на мій погляд, для траси. Динаміки для безпечних обгонів та швидких маневрів не бракує, проте все ж варто враховувати, що у вас під капотом не V8, а трициліндровий 1,2 л.

У місті показники споживання палива під час тест-драйву у мене складали близько 8,5-8,7 л на 100 км, а на трасі показник був близько 6,5-7 л.

Найцікавішим та найбільш суперечливим в Opel Mokka є підвіска. Попереду тут встановлена підвіска типу МакФерсон, а позаду напівзалежна на основі поперечної балки.

Opel Mokka виявися жорсткуватим, особливо його задня підвіска, проте якщо бути справедливим, то це відчувається лише в порожньому автомобілі, коли в салоні лише водій.

Інша справа, коли в салоні є пасажири, особливо позаду, а в багажнику кілька валіз.

Тоді ситуація покращується, проте Opel Mokka все ж міський кросовер, і далекі мандрівки для нього – це 14 днів календарної відпустки, а весь інший час доведеться трохи пострибати містом.

Скільки коштує Opel Mokka

Тут ситуація дуже проста, адже Opel Mokka пропонується лише з одним варіантом двигуна, КПП та в одній комплектації GS, вартість якої становить 1 081 400 грн.

Підсумки

Opel Mokka – цікавий, сучасний, молодіжний та привабливий міській кросовер. Він трохи наздогнав у технологіях, проте концептуально залишився тим самим, зі своїми перевагами та недоліками.

А чи вартий він уваги, вирішувати, як завжди, вам.