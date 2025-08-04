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Тест-драйв Opel Mokka: що нового та скільки коштує

4 Серпня 2025, 08:30
Олег Авєрін журналіст
Тест-драйв Opel Mokka: що нового та скільки коштує

На тест-драйві у нас побував кросовер Opel Mokka, який зазнав хоча й не радикальних, проте доволі суттєвих змін під час чергового оновлення.

Нумо дізнаватися, що нового в дизайні, салоні та скільки коштує Opel Mokka в Україні.

Дизайн Opel Mokka

Opel Mokka зберіг свій силует, а зовнішні зміни зводяться до оновленої оптики попереду та позаду, яка отримала фірмові три смужки у своєму малюнку.

Зараз дивляться

Також дещо змінився передній бампер, з якого прибрали протитуманки та трохи переграли дизайн нижньої частини.

Також помітно менше стало хрому, який повністю замінили на чорний глянець за винятком колісних дисків.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 1

Словом, Opel Mokka зовні оновився досить точково і можна сказати, що мінімально.

Втім, справедливості заради скажу, що, як на мене, то й дорестайлінгова модель має цілком сучасний вигляд, тому й цих змін цілком достатньо.

Opel Mokka – яскравий, сучасний та молодіжний формат кросовера, який притягуватиме погляди, особливо в такому смарагдовому кольорі, як тестове авто.

Салон Opel Mokka

А от зміни в інтер’єрі більш помітні, адже головне оновлення – 10-дюймовий цифровий кластер панелі приладів і такого ж розміру дисплей мультимедійної системи.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 2

Обидва монітори видають непогану картинку з сучасною графікою та працюють адекватно й без нюансів. Є бездротовий Apple CarPlay та Android Auto, а також індукційна зарядка для смартфона.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 3

В оновленому Opel Mokka вирішили трохи позбутися чорного глянцю, додали сірого матового пластику та трохи видозмінили дизайн центральної консолі.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 4

Також замінили кермо, яке, на мою думку, за дизайном перегукується з моделями Opel 2007-2016 років. Втім, нове кермо Opel Mokka має стильний вигляд, і особисто мені подобається більше, ніж попереднє.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 5

Передні сидіння зручні настільки, що 900 км за день минули, якщо й не безслідно, то доволі комфортно та без надмірної втоми. А все тому, що сидіння Opel Mokka сертифіковані німецькою асоціацією здорової спини, а вони щось та й тямлять у цій справі.

Також додам, що для сидіння водія передбачена ще й функція масажу, який хоч і доволі простий, проте в далекій дорозі згодиться.

Попереду місця достатньо, так, тут без надлишку, проте простору для водія та пасажиру достатньо.

Позаду все ще більш компактно та в далеку поїздку краще там розміститися вдвох.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 6

Є порти для зарядки смартфонів, проте немає підлокітника та інших принад. Словом, тут все просто, компактно та в міру комфортно.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 7

Багажник у Opel Mokka має об’єм 350 л, чого достатньо, як виявилося, не тільки для поїздок в магазин, а й для невеличкої сімейної відпустки.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 8

Звісно, що все залежить від апетитів, проте три середні валізи та кілька пакунків ми вмістили, не знімаючи полички- обмежувача. Тож тут з простором все окей, як на мене.

Як їде Opel Mokka

Тут без змін, адже Opel Mokka пропонується в Україні з бензиновим, трициліндровим турбомотором об’ємом 1,2 л (130 к.с./230 Нм), який працює у парі з 8-АКПП виробництва Aisin.

Цієї пари цілком достатньо для міста та й, на мій погляд, для траси. Динаміки для безпечних обгонів та швидких маневрів не бракує, проте все ж варто враховувати, що у вас під капотом не V8, а трициліндровий 1,2 л.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 9

У місті показники споживання палива під час тест-драйву у мене складали близько 8,5-8,7 л на 100 км, а на трасі показник був близько 6,5-7 л.

Найцікавішим та найбільш суперечливим в Opel Mokka є підвіска. Попереду тут встановлена підвіска типу МакФерсон, а позаду напівзалежна на основі поперечної балки.

Opel Mokka виявися жорсткуватим, особливо його задня підвіска, проте якщо бути справедливим, то це відчувається лише в порожньому автомобілі, коли в салоні лише водій.

Opel Mokka: тест-драйв кросовера (фото) Фото 10

Інша справа, коли в салоні є пасажири, особливо позаду, а в багажнику кілька валіз.

Тоді ситуація покращується, проте Opel Mokka все ж міський кросовер, і далекі мандрівки для нього – це 14 днів календарної відпустки, а весь інший час доведеться трохи пострибати містом.

Скільки коштує Opel Mokka 

Тут ситуація дуже проста, адже Opel Mokka пропонується лише з одним варіантом двигуна, КПП та в одній комплектації GS, вартість якої становить 1 081 400 грн.

Підсумки

Opel Mokka – цікавий, сучасний, молодіжний та привабливий міській кросовер. Він трохи наздогнав у технологіях, проте концептуально залишився тим самим, зі своїми перевагами та недоліками.

А чи вартий він уваги, вирішувати, як завжди, вам.

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