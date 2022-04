Tesla поставила рекордное количество транспорта — 310 048 электрокаров за первые три месяца 2022 года. Сам глава компании Илон Маск считает, что этот квартал был чрезвычайно сложным для его корпорации.

Так, за первые три месяца 2022 года поставки выросли на 68%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году дефицит компонентов не удалось преодолеть, и на фоне войны ситуация с нехваткой микросхем только усугубилась. Сам же Маск в Twitter сообщил, что главные проблемы — нарушенная цепочка поставок и кратковременное закрытие завода Tesla в Шанхае из-за Covid-ограничений. В Китае наблюдаются признаки новой вспышки этого опасного вируса.

This was an *exceptionally* difficult quarter due to supply chain interruptions & China zero Covid policy.

Outstanding work by Tesla team & key suppliers saved the day.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2022