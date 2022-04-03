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Tesla отгрузила рекордное количество электрокаров: на фоне кризиса и пандемии

3 апреля 2022, 12:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Tesla поставила рекордное количество транспорта — 310 048 электрокаров за первые три месяца 2022 года. Сам глава компании Илон Маск считает, что этот квартал был чрезвычайно сложным для его корпорации.

Так, за первые три месяца 2022 года поставки выросли на 68%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году дефицит компонентов не удалось преодолеть, и на фоне войны ситуация с нехваткой микросхем только усугубилась. Сам же Маск в Twitter сообщил, что главные проблемы — нарушенная цепочка поставок и кратковременное закрытие завода Tesla в Шанхае из-за Covid-ограничений. В Китае наблюдаются признаки новой вспышки этого опасного вируса.

Особой популярностью пользуются модели 3 и Y — 295 тыс. поставок. Для сравнения, электрокаров S и X было отгружено более 14 тыс. единиц.

Илон Маск успевает не только руководить огромными компаниями, но и следить за широкомасштабным вторжением России в Украину с 24 февраля. Так, глава Tesla считает, что мир не может позволить Путину победить. Миллиардер уверен, что России это не сойдет с рук. Маск легко провел параллели между Путиным и Гитлером, и намекнул, что Адольфа нужно было остановить намного раньше.

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Теги
Tesla , Илон Маск
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