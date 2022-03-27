Ілон Маск обговорив війну в Україні, а також розповів про свої плани та мрії. Глава Tesla вважає, що не можна дозволити Путіну захопити Україну, а Європі можна позбутися енергетичної залежності Росії за допомогою АЕС.

На питання про повномасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого Маск відповів, що бачити те, що відбувається зараз, дуже дивно.

– Я думав, що здебільшого ми вийшли за межі таких речей. Якщо Росії це зійде з рук, це буде сигналом для інших країн, що у них теж так вийде, – розповів Ілон.

Мільярдер також розповів, що на його думку зробить Путін.

– Я припустив, що він спробує захопити східну третину країни. Відверто кажучи, якщо ви просто слухали риторику, то зрозуміло, що його цікавили як мінімум ті частини України, де мешкає значний відсоток російськомовного населення. Він аналогічно зробив і в Грузії, – додав глава SpaceX.

Найбагатша людина у світі вважає, що США зробили дуже багато для допомоги Україні, але це просто не було публічно.

– Ми не можемо дозволити Путіну захопити Україну. Це божевілля, – стверджує Ілон.

Маск також провів паралель між Гітлером і Путіним – американець вважає, що Гітлера потрібно було зупинити раніше, і від цього світ був би кращим.

Щоб менше залежати від РФ та її ресурсів, Ілон заявив про необхідність робіт АЕС, а також відновлення тих станцій, які вже були закриті.

– Вони найшвидше виробляють енергію. Безглуздо закривати зараз атомні електростанції, особливо якщо ви знаходитесь у місці, де не буває стихійного лиха. Я думаю, що в довгостроковій перспективі більша частина енергії надходитиме від сонця. Але до певного часу нам потрібно підтримувати ядерну енергетику, – додав бізнесмен.

На питання про те, як Маск почувається зі статком у $260 млрд, він заявив, що Путін значно багатший.