Компанія Tesla відкрила попереднє замовлення на спорткар Roadster наступного покоління. Так, щоби забронювати довгоочікуване авто, доведеться заплатити $50 тис.

На сайті компанії з’явилася можливість внести за спорткар суму у розмірі $5 тис., а протягом 10 днів – решту $45 тис.

На заході Cyber ​​Rodeo, присвяченому відкриттю заводу Giga Texas, Ілон Маск підтвердив, що виробництво електрокара розпочнеться вже у 2023 році.

Якщо складання авто розпочнеться наступного року, то невідомо, коли самі електрокари потраплять до рук власників.

Нагадаємо, перша версія Tesla Roadster стала дебютом для компанії. Його виробляли з 2008 по 2012 рік і продавали за ціною від $109 тис. Ще у 2018 році особистий Roadster Ілона Маска був запущений в космос як корисне навантаження ракетою Falcon Heavy. Електрокар став першим серійним автомобілем, який побував у космосі.

Другу версію родстера представили ще у 2017 році – за нього Tesla попросить від $200 тис. У компанії автомобіль позиціонують як найшвидшу машину у світі — її розгін від 0 до 100 км/год займе лише 1,9 с.

Нагадаємо, що Tesla поставила рекордну кількість електрокарів за перші три місяці 2022 року – понад 310 тис. авто. На тлі дефіциту корпорація продовжує нарощувати виробництво.