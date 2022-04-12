Компания Tesla открыла предзаказ на спорткар Roadster следующего поколения. Так, чтобы забронировать долгожданное авто, придется заплатить $50 тыс.

На сайте корпорации появилась возможность внести сумму в размере $5 тыс., а в течение 10 дней — остальные $45 тыс.

На мероприятии Cyber Rodeo, посвященном открытию завода Giga Texas, Илон Маск подтвердил, что производство электрокара начнется уже в 2023 году.

Если сборка авто и начнется в следующем году, то пока не известно, когда сами электрокары попадут в руки владельцев.

Напомним, что первая версия Tesla Roadster стал дебютом для компании. Его производили с 2008 по 2012 год п продавали по цене от $109 тыс. Еще в 2018 году личный Roadster Илона Маска был запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракетой Falcon Heavy. Электрокар стал первым серийным автомобилем, который побывал в космосе.

Вторую версию родстера представили еще в 2017 году — за него Tesla попросит от $200 тыс. В компании автомобиль позиционируют как самую быструю машину в мире — ее разгон от 0 до 100 км/ч займет всего 1,9 с.

Напомним, что Tesla поставила рекордное количество электрокаров за первые три месяца 2022 года — более 310 тыс. авто. На фоне дефицита корпорация продолжает наращивать производство.