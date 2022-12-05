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Tesla сокращает производство популярной модели: в чем причина

5 декабря 2022, 18:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Depositphotos

Tesla хочет сократить производство электрокаров Model Y на заводе в Шанхае. Так, скорость сборки упадет на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Известно, что это запланированное сокращение — оно следует за рекордными продажами в Китае за ноябрь.

Причина такого решения — низкий спрос, который ожидается в ближайшее время. Так, на днях акции Tesla упали на 2,1%. 

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Еще летом компания смогла улучшить производственные мощности в Шанхае, чтобы увеличить свои запасы авто. Примечательно, что склады быстрее всего пополнялись еще в октябре.

Популярность Tesla в Китае также обусловлена снижениями цен на авто Model 3 и Model Y — ценники упали  на 9% — и предложением страховых льгот. 

В ноябре Tesla смогла произвести более 100 тыс. электрокаров в Китае — это рекордный показатель для завода в Шанхае с открытия в 2020 году.

Напомним, что сейчас компания Маска приступила к поставкам элетротягачей Tesla Semi. Грузовому авто удалось проехать чуть больше 800 км без подзарядки, что на сегодня является рекордом. Впрочем, такими характеристиками может похвастаться топовая версия за $170 тыс. Базовый Tesla Semi способен проехать 480 км без подзарядки. Известно, что компании приобрели как минимум 750 таких моделей.

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Источник
Bloomberg
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