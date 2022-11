800 км без подзарядки: новый электрический тягач Tesla Semi установил рекорд

Новый тягач Tesla Semi установил рекорд по дистанции без подзарядки. Расстояние в более 800 км удалось проехать с груженым полуприцепом.

Огромным достижением похвастался сам Илон Маск в Twitter.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs!

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022