800 км без подзарядки: новый электрический тягач Tesla Semi установил рекорд

Новый тягач Tesla Semi установил рекорд по дистанции без подзарядки. Расстояние в более 800 км удалось проехать с груженым полуприцепом.

Огромным достижением похвастался сам Илон Маск в Twitter.

— Команда Tesla только что проехала 804 км на Tesla Semi весом 36 тонн, — похвастался миллиардер.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

На сегодня это рекорд среди электрических тягачей — такого показателя добилась топовая модель Tesla Semi с четырьмя двигателями стоимостью в $180 тыс. Транспорт будет поставляться покупателям уже с 1 декабря этого года, поэтому Илон всячески рекламирует новинку от своей компании.

Базовый тягач может проехать всего 480 км.

Что касается поставок, то фанаты Tesla приобрели не менее 750 авто. Сотню из них купила компания Pepsi — производитель напитков первым получит свой транспорт.

Компания Илона в 2022 году становится все успешнее — за финансовый квартал Tesla зарабатывает больше, чем японский автогигант Toyota. Речь идет о выторге — Tesla заработала $3,29 млрд, а Toyota всего $3,15 млрд. Всему виной проблемы со стоимостью расходников для производителя Японии.