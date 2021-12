Компанія Tesla представила новий транспорт – дитячий чотириколісний квадроцикл під назвою Cyberquad. Його вартість – $1900, і він має дизайн як в електричного пікапа Cybertruck.

Придбати квадроцикл можна на сайті Tesla, але постачання розпочнеться протягом місяця.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021