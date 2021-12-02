Компанія Tesla представила новий транспорт – дитячий чотириколісний квадроцикл під назвою Cyberquad. Його вартість – $1900, і він має дизайн як в електричного пікапа Cybertruck.

Придбати квадроцикл можна на сайті Tesla, але постачання розпочнеться протягом місяця.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

Новинка походить для дітей віком від 8 років — транспорт може похвалитися сталевою міцною рамою, м’яке сидіння та сучасну підвіску. На задніх колесах розташовані дискові гальма. Щоб зробити дизайн ще цікавішим, квадроцикл оснастили світлодіодним підсвічуванням — мрія мільйонів дітей.

Щоправда, ходові характеристики дуже скромні — максимальна швидкість 16 км/год і запас ходу до 24 км. Для повної зарядки потрібно 5 годин, а поставлятиметься тільки на території США.

Корпорація Маска раніше не повідомляла про існування цієї розробки — транспорт для дітей представили майже через два роки після анонсу Cyberquad для дорослих, який покликаний доповнювати футуристичного пікапа Cybertruck.

Нагадаємо, що сам пікап представили ще у 2019 році, і за цей час його замовили на $80 млрд. І хоча транспорт ще не почали виробляти, він здивував фанатів електрокарів своїм дизайном та характеристиками.

На початку грудня Tesla випустила сталевий свисток за 50 доларів. Незвичайний аксесуар розкупили за годину після початку продажу, хоча, крім функції свистка, він нічого не вміє.