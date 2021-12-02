Компания Tesla представила новый транспорт — детский четырехколесный квадроцикл под названием Cyberquad. Его стоимость — $1 900, и он имеет дизайн как у электрического пикапа Cybertruck.

Приобрести квадроцикл можно на сайте Tesla, но поставки начнутся в течение месяца.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

Новинка походит для детей в возрасте от 8 лет — транспорт может похвастаться стальной прочной рамой, мягкое сидение и современную подвеску. На задних колесах расположены дисковые тормоза. Чтобы сделать дизайн еще интереснее, квадроцикл оснастили светодиодной подсветкой — мечта миллионов детей.

Правда, ходовые характеристики очень скромные — максимальная скорость в 16 км/ч и запас хода до 24 км. Для полной зарядки требуется 5 часов, а поставляться он будет только на территории США.

Корпорация Маска раньше не сообщала о существовании этой разработки — транспорт для детей представили почти через два года после анонса Cyberquad для взрослых, который призван дополнять дополняющий футуристического пикапа Cybertruck.

Напомним, что сам пикап представили еще в 2019 году, и за это время его предзаказали на $80 млрд. И хотя транспорт еще не начали производить, он удивил фанатов электрокаров своим дизайном и характеристиками.

В начале декабря Tesla выпустила стальной свисток за $50. Необычный аксессуар раскупили за час после начала продаж, хотя кроме функции свистка он ничего не умеет.