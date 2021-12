Компания Tesla представила новый транспорт — детский четырехколесный квадроцикл под названием Cyberquad. Его стоимость — $1 900, и он имеет дизайн как у электрического пикапа Cybertruck.

Приобрести квадроцикл можно на сайте Tesla, но поставки начнутся в течение месяца.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021