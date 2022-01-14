Tesla дозволила купувати свої товари за допомогою Dogecoin. Ілон Маск особисто оголосив про нововведення, чим підвищив вартість криптовалюти на 30%.

Tesla merch buyable with Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

До списку доступних для покупки валютою потрапили дитячий квадроцикл Cyberquad, пряжка для ременя Giga Texas, металевий свисток Cyberwhistle та кухоль S3XY.

Про цю ідею Маск заявив ще 14 грудня — він запевнив, що компанія вивчить перспективи. Можливо, у Tesla з’явиться можливість придбання електрокарів за допомогою Dogecoin.

Раніше Tesla вже впроваджувала можливість розплачуватись за свої авто біткоїнами, але через 49 днів знову передумали — видобуток валюти дуже дорого обходиться навколишньому середовищу, що суперечить ідеї продажу екологічно чистих авто.

– Криптовалюта — це хороша ідея на багатьох рівнях, і ми вважаємо, що має багатообіцяюче майбутнє. Однак вона не повинна шкодити навколишньому середовищу, – заявив Ілон Маск у Twitter.

У будь-якому випадку навіть за звичні валюти деякі автомобілі у 2022 році придбати не вийде – Tesla перенесла виробництво Cybertruck на 2023 рік. Компанія також прибрала із сайту цінники на конфігурації пікапа. Корпорація Ілона Маска заявила, що хоче змінити характеристики електрокара до початку збирання. Для порівняння, конкуренти вже готові представити свої електричні пікапи – Ford, Chevrolet, Lordstown та Rivian.