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Tesla почала приймати криптовалюту Dogecoin: що можна купити

14 Січня 2022, 16:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Tesla дозволила купувати свої товари за допомогою Dogecoin. Ілон Маск особисто оголосив про нововведення, чим підвищив вартість криптовалюти на 30%.

До списку доступних для покупки валютою потрапили дитячий квадроцикл Cyberquad, пряжка для ременя Giga Texas, металевий свисток Cyberwhistle та кухоль S3XY.

Магазин Tesla

Про цю ідею Маск заявив ще 14 грудня — він запевнив, що компанія вивчить перспективи. Можливо, у Tesla з’явиться можливість придбання електрокарів за допомогою Dogecoin.

Раніше Tesla вже впроваджувала можливість розплачуватись за свої авто біткоїнами, але через 49 днів знову передумали — видобуток валюти дуже дорого обходиться навколишньому середовищу, що суперечить ідеї продажу екологічно чистих авто.

– Криптовалюта — це хороша ідея на багатьох рівнях, і ми вважаємо, що має багатообіцяюче майбутнє. Однак вона не повинна шкодити навколишньому середовищу, – заявив Ілон Маск у Twitter.

У будь-якому випадку навіть за звичні валюти деякі автомобілі у 2022 році придбати не вийде – Tesla перенесла виробництво Cybertruck на 2023 рік. Компанія також прибрала із сайту цінники на конфігурації пікапа. Корпорація Ілона Маска заявила, що хоче змінити характеристики електрокара до початку збирання. Для порівняння, конкуренти вже готові представити свої електричні пікапи – Ford, Chevrolet, Lordstown та Rivian.

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Теги
Tesla , Ілон Маск , Криптовалюта
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