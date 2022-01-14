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Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin: что можно купить

14 января 2022, 16:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Tesla позволила покупать свои товары с помощью Dogecoin. Илон Маск лично объявил о нововведении, чем поднял стоимость криптовалюты на 30%.

В список доступных для покупки валютой попали детский квадроцикл Cyberquad, пряжка для ремня Giga Texas, стальной свисток Cyberwhistle и кружка S3XY.

Магазин Tesla

Об этой идее Маск заявил еще 14 декабря — он уверил, что компания изучит перспективы. Возможно, в Tesla появится возможность покупки электрокаров с помощью Dogecoin.

Ранее Tesla уже внедряла возможность расплачиваться за свои авто биткоинами, но спустя 49 дней снова передумали — добыча валюты слишком дорого обходится окружающей среде, что напрямую противоречит идеи продажи экологически чистых авто.

— Криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее многообещающее будущее. Однако она не должна вредить окружающей среде, — заявил Илон Маск в Twitter.

В любом случае даже за привычные валюты некоторые автомобили в 2022 приобрести не получится — Tesla перенесла производство Cybertruck на 2023 год. Компания также убрала с сайта ценники на конфигурации пикапа. Корпорация Илона Маска заявила, что хочет изменить характеристики электрокара до начала сборки. Для сравнения, конкуренты уже готовы представить свои электрические пикапы — Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.

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Теги
Tesla , Илон Маск , Криптовалюта
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