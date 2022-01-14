Компанія Tesla перенесла виробництво довгоочікуваного пікапа Cybertruck на початок 2023 року. Так, корпорація Ілона Маска хоче змінити характеристики електрокара до початку збирання.

На таке рішення компанія пішла через конкурентів. У Tesla хочуть, щоб їхній пікап виглядав більш привабливим на тлі аналогів інших компаній. Щоправда, наступного року виробництво розпочнеться з деякими обмеженнями – автомобілів точно не вистачить на всіх охочих.

До того ж конкуренти вже готові представити свої електричні пікапи – Ford, Chevrolet, Lordstown та Rivian. Всі автомобілі мають унікальні фішки, і Tesla потрібно запропонувати покупцям свою особливість.

Нагадаємо, що автомобіль презентували ще у 2019 році — він виглядав футуристично, а його потужність і запас ходу в 800 км змусили фанатів зробити величезну кількість замовлень.

Виробництво переносили кілька разів — з 2021 року на початок 2022 року. Уже в листопаді цього року компанія без попередження сховала інформацію про початок складання пікапа, а потім і ціни на різні комплектації.

Tesla вміє продавати автомобілі, які існують тільки на папері – кількість попередніх купівель Cybertruck досягла позначки в 1,2 млн разів. Щоб забронювати пікап, потрібно надіслати передоплату в розмірі $100. Якщо всі автомобілі куплять, компанія Маска заробить понад $80 млрд.