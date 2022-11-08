Компанія Tesla Ілона Маска перевершила Toyota Motor із заробітків. Так, корпорація мільярдера заробляє за одну машину у 8 разів більше, ніж японський виробник.

За фінансовий квартал Tesla заробила $3,29 млрд, а Toyota – $3,15 млрд.

На це впливає не лише успіх американської компанії – занепад Toyota частково пов’язаний зі збільшеними витратами на різні матеріали. Корпорація також втратила гроші на фоні відмови від роботи у РФ.

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Втім, аналітики впевнені, що це не надто позначиться на фінансовому становищі.

– Зниження прибутку в липні-вересні не означає зниження фактичного потенціалу прибутку Toyota, – сказав представник фінансової компанії Goldman Sachs Japan Кота Юдзава

Тим не менш, Tesla стала одним із найприбутковіших автовиробників у світі. І хоча до заробітків Mercedes-Benz Маск не зміг дотягнутися, його компанія випередила BMW та Volkswagen.

Нагадаємо, що навіть старі Tesla Roadster продаються за величезні гроші. Справжні фанати Ілона Маска готові платити будь-які суми за перші спорткари, які випускалися з 2008 року. Їхня стартова ціна була на рівні від $100 тис., але навіть вживані екземпляри готові купувати за $200 тис.