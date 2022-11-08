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Tesla обошла Toyota и BMW по заработку: кошелек Маска не опустеет

8 ноября 2022, 12:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Depositphotos

Компания Tesla Илона Маска превзошла Toyota Motor по заработкам. Так, корпорация миллиардера зарабатывает за одну машину в 8 раз больше, чем японский производитель.

За финансовый квартал Tesla заработала $3,29 млрд, а Toyota — $3,15 млрд.

На это влияет не только успех американской компании — упадок Toyota частично связан с увеличенным расходами на различные материалы. Корпорация также потеряла деньги на фоне отказа от работы в РФ.

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Впрочем, аналитики уверены, что это не сильно отразится на финансовом положении.

— Снижение прибыли в июле-сентябре не означает снижение фактического потенциала прибыли Toyota, — сказал представитель финансовой компании Goldman Sachs Japan Кота Юдзава

Тем не менее, Tesla стала одним из самых прибыльных автопроизводителей в мире. И хотя до заработков Mercedes-Benz Маск не смог дотянуться, его компания опередила BMW и Volkswagen.

Напомним, что даже старые Tesla Roadster продаются за огромные деньги. Настоящие фанаты Илона Маска готовы платить любые суммы за первые спорткары, которые выпускались с 2008 года. Их стартовая цена была на уровне от $100 тыс., но даже подержанные экземпляры готовы покупать за $200 тыс.

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Tesla Toyota Илон Маск
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