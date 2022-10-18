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590 км ходу та цінник у €70 тис.: Mercedes представив нового конкурента Tesla Y

18 Жовтня 2022, 15:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz представила новий позашляховик EQE, який стане прямим конкурентом Model Y від Tesla. Новинку вперше показали напередодні заходу Паризького автосалону.

Головна перевага новинки у запасі ходу – позашляховик здатний подолати 590 км без підзарядки, але цінник за електрокар починається від €70 тис. Продаж розпочнеться вже наприкінці 2022 року.

Це четверта модель, яка використовує спеціальну платформу Mercedes EV, яка також є основою флагманського седана EQS.

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– Ми послідовно реалізуємо нашу стратегію переходу на повністю електричні автомобілі, – заявив у своїй заяві генеральний директор Mercedes Ола Калленіус.

Усередині розміщений величезний дисплей з діагоналлю 55,5 дюйма, а топова версія AMG зможе розвинути швидкість до 210 км/год.

Виробник заявляє, що автомобіль буде першим з усіх, хто отримає систему об’ємного звучання від Dolby Laboratories. Щоправда, про інші характеристики виробник не поспішає говорити.

Відомо, що до кінця року Mercedes хоче випустити електричні модифікації для всіх своїх моделей з ДВС, а вже до 2025 року представити екологічні версії для AMG-модифікацій та фургонів.

Для тих, хто хоче собі бюджетний електрокар, нещодавно Jeep представив електрокар Avenger. Новинка має запас ходу 400 км, а вартість починається від €40 тис. Випуск авто відбудеться вже на початку 2023 року, а автомобіль збиратиметься в Польщі.

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