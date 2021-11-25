У Києві розпочали працювати нові діагностичні станції для техогляду автомобілів. Вже з 12 листопада ці спеціалізовані автомобілі патрульної поліції з’явилися на дорогах України.

У МВС попередили — такі перевірки не торкнулися приватних легкових автомобілів.

Перевіряють стан лише того транспорту, який має проходити обов’язковий техогляд — йдеться про вантажівки та транспортні засоби для перевезення людей чи вантажу з метою отримання прибутку.

Поліцейські автомобілі оснащені сучасними приладами, які дозволяють зробити основні перевірки на місці.

Тепер патрульна поліція може здійснити такі перевірки:

стан фар;

стан протектора шин;

аналіз викидів вихлопних газів;

коефіцієнт димності дизельних двигунів;

рівень шуму, що видає автомобіль;

визначення стану кермового управління.

Окрім діагностичних станцій, уже з 26 листопада в Україні почнуть працювати ще 10 нових камер для автофіксації правопорушень правил дорожнього руху. Системи зможуть самостійно фіксувати перевищення швидкості у кількох регіонах. Тож тепер на дорогах України працюватимуть 246 приладів, а до кінця року – 270 систем.