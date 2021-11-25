У Києві розпочали працювати нові діагностичні станції для техогляду автомобілів. Вже з 12 листопада ці спеціалізовані автомобілі патрульної поліції з’явилися на дорогах України.
У МВС попередили — такі перевірки не торкнулися приватних легкових автомобілів.
Перевіряють стан лише того транспорту, який має проходити обов’язковий техогляд — йдеться про вантажівки та транспортні засоби для перевезення людей чи вантажу з метою отримання прибутку.
Поліцейські автомобілі оснащені сучасними приладами, які дозволяють зробити основні перевірки на місці.
Тепер патрульна поліція може здійснити такі перевірки:
- стан фар;
- стан протектора шин;
- аналіз викидів вихлопних газів;
- коефіцієнт димності дизельних двигунів;
- рівень шуму, що видає автомобіль;
- визначення стану кермового управління.
Окрім діагностичних станцій, уже з 26 листопада в Україні почнуть працювати ще 10 нових камер для автофіксації правопорушень правил дорожнього руху. Системи зможуть самостійно фіксувати перевищення швидкості у кількох регіонах. Тож тепер на дорогах України працюватимуть 246 приладів, а до кінця року – 270 систем.