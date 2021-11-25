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Техогляд авто на дорогах дістався Києва: кого можуть зупинити і що перевіряють

25 Листопада 2021, 15:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV
Новая диагностическая станция

У Києві розпочали працювати нові діагностичні станції для техогляду автомобілів. Вже з 12 листопада ці спеціалізовані автомобілі патрульної поліції з’явилися на дорогах України.

Новая диагностическая станция

У МВС попередили — такі перевірки не торкнулися приватних легкових автомобілів.

Перевіряють стан лише того транспорту, який має проходити обов’язковий техогляд — йдеться про вантажівки та транспортні засоби для перевезення людей чи вантажу з метою отримання прибутку.

Новая диагностическая станция

Поліцейські автомобілі оснащені сучасними приладами, які дозволяють зробити основні перевірки на місці.

Новая диагностическая станция

Тепер патрульна поліція може здійснити такі перевірки:

  • стан фар;
  • стан протектора шин;
  • аналіз викидів вихлопних газів;
  • коефіцієнт димності дизельних двигунів;
  • рівень шуму, що видає автомобіль;
  • визначення стану кермового управління.

Окрім діагностичних станцій, уже з 26 листопада в Україні почнуть працювати ще 10 нових камер для автофіксації правопорушень правил дорожнього руху. Системи зможуть самостійно фіксувати перевищення швидкості у кількох регіонах. Тож тепер на дорогах України працюватимуть 246 приладів, а до кінця року – 270 систем.

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